Путин выразил Индии благодарность за работу в БРИКС

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Индию за активную работу в рамках объединения стран БРИКС, сообщает РИА Новости.

«Хотел бы присоединиться к выступавшим коллегам и поблагодарить Премьер-министра Моди и всех наших индийских друзей за активную работу, проводимую Индией в качестве председателя БРИКС в текущем году», — сказал Путин, выступая на встрече БРИКС в режиме видеоконференции.

9 сентября тринадцатый по счету саммит проходит под председательством Индии. Главная тема мероприятия — «15 лет БРИКС: сотрудничество внутри БРИКС во имя преемственности, консолидации и консенсуса».

Путин отметил, что, несмотря на сложнейшие эпидемиологические условия в стране, вызванные коронавирусом, индийское председательство приложило все возможные усилия, чтобы стратегическое партнерство государств — членов объединения непрерывно развивалось.

БРИКС — это неформальное межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Аббревиатура, состоящая из первых букв в названии пяти стран-участниц, была предложена аналитиком Джимом О’Нилом в ноябре 2001 года.