Путин: Выезд за границу для россиян станет проще с сентября

К сентябрю коллективный иммунитет россиян к коронавирусу достигнет 60%, считает Президент РФ Владимир Путин. С этого времени жители страны смогут свободнее передвигаться по миру, заявил он на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Только после этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию, и что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские», — передает ТАСС слова главы государства.

Путин выразил надежду на признание эффективности и безопасности российских вакцин. Он считает, что задержки в регистрации российской вакцины «Спутник V» связаны с конкуренцией и коммерческими интересами.

«Мы руководствуемся даже не коммерческой выгодой, мы руководствуемся гуманитарными соображениями», — сказал Путин.

Политический аспект может проявляться только в тех странах, которые отказываются признавать достижения российской науки и образования.