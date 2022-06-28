Путин выделил еще 2 млрд рублей на конкурс для поддержки проектов НКО по Донбассу
Президент России Владимир Путин направил еще 2 млрд рублей на проведение спецконкурса для некоммерческих неправительственных организаций. Получить поддержку смогут их проекты, направленные на оказание всесторонней помощи жителям Донбасса, в том числе вынужденным переселенцам. Об этом стало известно на заседании Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента.
Мероприятие в режиме видеоконференцсвязи провел первый замруководителя администрации Президента Сергей Кириенко. Участники определили условия конкурса, порядок проведения отбора и требования к заявкам от НКО.
«Прием заявок начнется 15 июля и продлится до 15 августа 2022 года. Победители будут определены в сентябре 2022 года, а с 1 октября 2022 года они смогут приступить к реализации своих проектов», — сообщает пресс-служба Кремля.
Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте Фонда президентских грантов президентскиегранты.рф.