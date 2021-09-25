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25 сентября 2021  19:58

Путин: Вячеслав Володин достоин того, чтобы возглавить Госдуму VIII созыва

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Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы VIII созыва. Об этом глава государства рассказал на встрече с руководством политических партий, прошедших в думу нового созыва.

«Вам решать в ходе голосования, но я считаю, что Вячеслав Викторович вполне достоин того, чтобы возглавить Государственную Думу следующего, восьмого, созыва», — отметил Президент.

В свою очередь, Володин поблагодарил Владимира Путина за оказанную поддержку, подчеркнув, что постарается оправдать оказанное доверие совместно с политическими фракциями. «Хочу поблагодарить за оценку работы, потому что это оценка работы в целом Государственной Думы», — добавил он.

Вячеслав Володин является спикером Госдумы с 2016 года.

#Путин Владимир #Вячеслав Володин #Выборы 2021
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