Путин: Вячеслав Володин достоин того, чтобы возглавить Госдуму VIII созыва

Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы VIII созыва. Об этом глава государства рассказал на встрече с руководством политических партий, прошедших в думу нового созыва.

«Вам решать в ходе голосования, но я считаю, что Вячеслав Викторович вполне достоин того, чтобы возглавить Государственную Думу следующего, восьмого, созыва», — отметил Президент.

В свою очередь, Володин поблагодарил Владимира Путина за оказанную поддержку, подчеркнув, что постарается оправдать оказанное доверие совместно с политическими фракциями. «Хочу поблагодарить за оценку работы, потому что это оценка работы в целом Государственной Думы», — добавил он.

Вячеслав Володин является спикером Госдумы с 2016 года.