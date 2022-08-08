news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
8 августа 2022  16:22

Путин ввел в МЧС должность замминистра – руководителя аппарата

news_top_970_100

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в МЧС должности заместителя министра – руководителя аппарата министра. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В силу указ вступает со дня подписания.

У главы МЧС при этом по-прежнему девять замов. Для новой должности установлено предельное звание генерала-полковника, но она может замещаться федеральным государственным гражданским служащим. В настоящее время в МЧС вакантными остаются еще две должности заместителей министра.

Занять новую должность может бывший замглавы управления Росгвардии по Чеченской Республике, а ныне советник главы МЧС России Даниил Мартынов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

 

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100