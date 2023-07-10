Путин ввел уголовную ответственность для коллекторов, прибегающих к угрозам и шантажу

Владимир Путин Фото:пресс-служба Кремля

В России вступают в силу поправки об уголовной ответственности сотрудников коллекторских фирм, позволяющих себе прибегать к угрозам, клевете и шантажу при работе с должниками. Соответствующий законопроект подписал сегодня Президент России Владимир Путин. 5 июля законопроект одобрили в Совфеде РФ.

Новые поправки распространяются также на сотрудников банков и МФО. Теперь за незаконные способы возврата долгов, к которым относятся угрозы, применение насилия, повреждение имущества и распространение порочащих честь и достоинство должника и его семьи информации, грозит штраф от 300 000 до 500 000 рублей.

Помимо штрафа нерадивых сотрудников по работе с задолженностями могут наказать принудительными работами на срок до пяти лет или реальным лишением свободы на такой же срок.

Кроме того, в законе есть пункты, по которым ответственность за незаконную деятельность коллекторов будет ужесточаться. Речь идет о групповом воздействии на должника с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, а также порчей имущества в особо крупном размере. Такие действия будут караться лишением свободы на срок до 10 лет и штрафом от 1 до 5 млн рублей.

Напомним, законопроект был представлен депутатами Госдумы в июне 2022 года. В ноябре того же года документ был принят в первом чтении, в мае – во втором. 27 июня 2023 года закон был принят в окончательном, третьем чтении.

«Это решение защищает наших граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Беспределу коллекторов положен конец», – прокомментировал окончательное одобрение закона председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что инициативу поддержали 97% голосовавших депутатов.