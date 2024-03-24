news_header_bot_970_100
Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин ввел налоговые вычеты по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан
Скопировать ссылку
Президент РФ Владимир Путин ввел новый налоговый вычет по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан. Закон размещен на портале правовой информации.
Новация предусматривает налоговые вычеты по НДФЛ:
- на сумму уплаченных пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения при выплате негосударственной пенсии не раньше достижения пенсионного возраста;
- на сумму уплаченных взносов по договорам долгосрочных сбережений, которые были заключены с негосударственным пенсионным фондом;
- на сумму средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на его индивидуальный инвестиционный счет, открытый с 1 января 2024 года;
- на сумму положительного финансового результата, полученного по такому ИИС.
Срок вложений должен составлять как минимум десять лет при переходном периоде: так, в 2024-2026 годах минимальный срок составит не менее 5 лет, а с каждым последующим годом он будет повышаться на 1 год.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2