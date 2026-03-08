Путин ввел геномную регистрацию для бойцов СВО и силовиков

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий обязательную государственную геномную регистрацию для отдельных категорий граждан. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов, сообщает РИА Новости.

Новые нормы касаются военнослужащих, а также сотрудников органов внутренних дел, направляемых для участия в боевых действиях, контртеррористических и миротворческих операциях. В частности, обязательной регистрации подлежат участники специальной военной операции, включая контрактников, мобилизованных и добровольцев. Также в перечень включены гражданский персонал и служащие, обеспечивающие проведение СВО.

Закон предусматривает возможность уничтожения геномной информации по письменному заявлению владельца после увольнения со службы. Порядок проведения регистрации утвердит правительство РФ.

Документ вступит в силу через 90 дней со дня официального опубликования.