Путин ввел дополнительное пособие для семей с детьми до 3 лет

Родители детей в возрасте до 3 лет смогут получать ежемесячное пособие из средств материнского капитала. Соответствующий закон подписал сегодня Президент России Владимир Путин.

Изменения вносятся в законы «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Теперь семьи с детьми до трех лет, претендующие на материнский капитал, смогут получать из него пособие на ребенка. Его размер будет равняться одному прожиточному минимуму.

Воспользоваться дополнительной выплатой смогут семьи, среднедушевой доход в которых не превышает двукратный размер прожиточного минимума на душу населения.