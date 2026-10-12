Путин ввел безвизовый режим для граждан Вьетнама

Граждане Вьетнама смогут до 15 октября 2027 года въезжать в Россию без визы, следует из опубликованного указа Президента РФ Владимира Путина.

Согласно документу, граждане Вьетнама смогут находиться в стране не более 30 дней. Безвизовый режим распространяется на гостевые и деловые поездки, туризм, участие в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях, а также на транзитные поездки.

Для пересечения российской границы потребуется общегражданский паспорт гражданина Социалистической Республики Вьетнам.

Безвизовый порядок не распространяется на тех, кто приезжает в Россию для работы, в том числе журналистской деятельности, получения образования или постоянного проживания.