Рубрики
©2021 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин — Вучичу: Россия ценит сбалансированный курс Белграда во внешней политике
Россия ценит сбалансированный внешнеполитический курс Сербии, которому она продолжает следовать даже в сложных международных обстоятельствах. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, поздравляя сербского коллегу Александра Вучича с Днем государственности республики.
«Сербия — значимый и надежный партнер России. Мы высоко ценим сбалансированный внешнеполитический курс, который Белград проводит в актуальных сложных международных обстоятельствах. Поддерживаем ваши усилия, направленные на защиту территориальной целостности страны и решение косовского вопроса», — приводит отрывок послания ТАСС.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»