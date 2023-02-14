Путин — Вучичу: Россия ценит сбалансированный курс Белграда во внешней политике

Россия ценит сбалансированный внешнеполитический курс Сербии, которому она продолжает следовать даже в сложных международных обстоятельствах. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, поздравляя сербского коллегу Александра Вучича с Днем государственности республики.

«Сербия — значимый и надежный партнер России. Мы высоко ценим сбалансированный внешнеполитический курс, который Белград проводит в актуальных сложных международных обстоятельствах. Поддерживаем ваши усилия, направленные на защиту территориальной целостности страны и решение косовского вопроса», — приводит отрывок послания ТАСС.