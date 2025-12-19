Путин: Вся политика в России строится на поддержке семей с детьми

Вся политика в России строится на поддержке семей с детьми, заявил Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

«Я всегда прошу коллег в регионах об этом помнить. Мы всегда перед тем, чтобы что-то сделать, должны подумать, а как это отразится на жизни и доходах семей с детьми», – сказал глава государства.

Путин также пообещал решить вопрос, связанный со снижением мер господдержки в случае повышения трудовых доходов в многодетной семье.