Путин встретится со студентами ведущих российских вузов

Завтра, в День российского студенчества, Президент России Владимир Путин встретится со студентами ведущих вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба московского Кремля.

В мероприятии, которое пройдет в формате видеоконференции, примут участие студенты математических и IT-специальностей — призеры и победители всероссийских и международных турниров. В частности, это участники олимпиад IMO и IMC, чемпионата по программированию ICPC.

Также в преддверии открытия XXIV Олимпиады в Пекине Владимир Путин в режиме видеоконференции встретится со спортсменами сборной команды РФ.