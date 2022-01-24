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Наука и образование
24 января 2022  17:16

Путин встретится со студентами ведущих российских вузов

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Завтра, в День российского студенчества, Президент России Владимир Путин встретится со студентами ведущих вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба московского Кремля. 

В мероприятии, которое пройдет в формате видеоконференции, примут участие студенты математических и IT-специальностей — призеры и победители всероссийских и международных турниров. В частности, это участники олимпиад IMO и IMC, чемпионата по программированию ICPC.

Также в преддверии открытия XXIV Олимпиады в Пекине Владимир Путин в режиме видеоконференции встретится со спортсменами сборной команды РФ.

#Владимир Путин
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