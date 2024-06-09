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Путин встретится с учеными и участниками программы «Время героев»
В предстоящую неделю Президент России Владимир Путин встретится с участниками программы подготовки кадрового резерва «Время героев», о старте которой было объявлено недавно. Об этом говорится в видео, размещенном в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
«На неделе Путин пообщается и с научной элитой страны – учеными, которые получили мегагранты. Президент также проведет заседание Совета по науке и образованию <...> Вся неделя будет очень динамичной», – отмечается в видео.
В планах главы государства – награждение героев труда и лауреатов Госпремии в День России, 12 июня, а также международные контакты.
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