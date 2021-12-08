news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
8 декабря 2021  15:09

Путин встретится с российскими бизнесменами 17 декабря

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин проведет встречу с представителями российского бизнеса 17 декабря. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости. 

Встреча российского лидера с представителями бизнеса приурочена к съезду Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Да, могу подтвердить, президент приедет на съезд», — сказал Песков, отвечая на вопрос об очном участии Президента РФ в мероприятии.

#Владимир Путин #Дмитрий Песков #бизнес
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное