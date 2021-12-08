Путин встретится с российскими бизнесменами 17 декабря

Президент России Владимир Путин проведет встречу с представителями российского бизнеса 17 декабря. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Встреча российского лидера с представителями бизнеса приурочена к съезду Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Да, могу подтвердить, президент приедет на съезд», — сказал Песков, отвечая на вопрос об очном участии Президента РФ в мероприятии.