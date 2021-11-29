Путин встретится с Президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком 30 ноября

Переговоры Президента РФ Владимира Путина с коллегой из Вьетнама Нгуен Суан Фуком пройдут в Москве 30 ноября, анонсирует пресс-служба Кремля.

В ходе встречи будут обсуждаться вопросы стратегического партнерства России и Вьетнама в различных областях. В частности, политическое, торгово-экономическое, военно-техническое, научно-технологическое сотрудничество и гуманитарные контакты.

Стороны также обменяются мнениями по региональной повестке дня.