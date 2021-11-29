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Политика
29 ноября 2021  12:56

Путин встретится с Президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком 30 ноября

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Переговоры Президента РФ Владимира Путина с коллегой из Вьетнама Нгуен Суан Фуком пройдут в Москве 30 ноября, анонсирует пресс-служба Кремля.

В ходе встречи будут обсуждаться вопросы стратегического партнерства России и Вьетнама в различных областях.  В частности, политическое, торгово-экономическое, военно-техническое, научно-технологическое сотрудничество и гуманитарные контакты.

Стороны также обменяются мнениями по региональной повестке дня.

#Россия #сотрудничество #Владимир Путин #вьетнам
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