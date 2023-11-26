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Путин встретится с молодыми учеными и обратится к участникам русского народного собора
На следующей неделе Президент России Владимир Путин встретится с молодыми учеными, наблюдательным советом движения детей и молодежи «Движения первых», а также выступит на XXV Всемирном русском народном соборе. Об этом говорится в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
«Президент на неделе обратится к участникам Всемирного русского народного собора, и это явно будут весьма важные заявления, учитывая, какие события переживает русский мир», – сказано в программе.
Также в планах главы государства церемония открытия нескольких новых медицинских объектов и другие мероприятия.
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