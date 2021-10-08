Путин встретится с лидером партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым

Президент России Владимир Путин встретится с председателем прошедшей в Госдуму РФ политической партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля пояснил, что пока в рабочем графике российского лидера подобной встречи не значится, но в «скором времени наверняка появится», сказал представитель Кремля.

«Она [встреча] будет», – заверил Песков.

Он добавил, что беседа главы государства с Нечаевым может состояться уже в ближайшие недели, но конкретной даты пресс-секретарь не назвал.

Выборы в Госдуму восьмого созыва в России состоялись с 17 по 19 сентября. С учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста — по одному мандату, пять мандатов получили самовыдвиженцы.