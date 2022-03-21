news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
21 марта 2022  12:24

Путин встретится с главой ЯНАО и проведет несколько телефонных бесед

news_top_970_100

Сегодня Президент России Владимир Путин проведет встречу с главой Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым. Также в планах главы государства есть несколько телефонных переговоров, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Путин продолжает работу с регионами, и сегодня глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов будет у Президента, будет разговор по региональным делам», — заявил официальный представитель Кремля, напомнив, что мероприятие будет публичным.

#Владимир Путин #Дмитрий Песков #телефонный разговор
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное