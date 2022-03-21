Путин встретится с главой ЯНАО и проведет несколько телефонных бесед

Сегодня Президент России Владимир Путин проведет встречу с главой Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым. Также в планах главы государства есть несколько телефонных переговоров, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Путин продолжает работу с регионами, и сегодня глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов будет у Президента, будет разговор по региональным делам», — заявил официальный представитель Кремля, напомнив, что мероприятие будет публичным.