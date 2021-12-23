Путин: «Я уже давно ни за кем не слежу»

Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции ответил на несколько личных вопросов, которые ему задала радиожурналист. Так, он рассказал, как проводит свой досуг, занимается спортом и следит ли за блогерами.

Глава государства отметил, что в период пандемии в работе он не испытывает ни дефицита эмоций, ни трудностей в общении, а дистанция в три метра нисколько не мешает ему общаться с подчиненными.

«Вот мы с вами сейчас на более дальней дистанции находимся и то более свободно разговариваем друг с другом, — обратился он к журналисту. — А когда коллега сидит совсем рядом, то разницы практически совсем не ощущается. Ну и плюс современные средства связи. Работа налажена должным образом».

Владимир Путин также отметил, что ему, как и обычному человеку, порой не хватает общения с близкими людьми. «Общения с близкими, друзьями, с которыми нужно встретиться, рядом посидеть, — этого, конечно, не хватает, как и любому другому человеку», — сказал глава российского государства.

На вопрос о том, следит ли он за творчеством популярных блогеров, Путин отшутился: «Я уже давно ни за кем не слежу, с тех пор как перестал быть директором Федеральной службы безопасности», — сказал он.

Что касается спорта, то Путин считает это своим долгом, так как обязан быть в форме. «Иначе будет трудно работать в том графике, в котором я работаю, выполняя поручения российского народа», — сказал Президент в завершение итоговой пресс-конференции.