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19 октября 2021  21:54

Путин встретился с руководителем фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым

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Сегодня Президент РФ Владимир Путин провел встречу с руководителем думской фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым. Напомним, глава государства проводит серию встреч с руководством парламентских партий.

Как рассказал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, участники встречи «обсудили планы работы фракции, обменялись мнениями по состоявшимся выборам».

Ранее глава государства уже встретился с руководителями фракций ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди». Таким образом, «Единая Россия» завершила серию мероприятий.

#Путин Владимир #Госдума #«Единая Россия»
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