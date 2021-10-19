Путин встретился с руководителем фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым

Сегодня Президент РФ Владимир Путин провел встречу с руководителем думской фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым. Напомним, глава государства проводит серию встреч с руководством парламентских партий.

Как рассказал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, участники встречи «обсудили планы работы фракции, обменялись мнениями по состоявшимся выборам».

Ранее глава государства уже встретился с руководителями фракций ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди». Таким образом, «Единая Россия» завершила серию мероприятий.