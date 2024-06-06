Путин встретился с Президентом Республики Сербской

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин провел встречу с Президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. Об этом передает пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что на сегодня общие объемы торгово-экономической деятельности между РФ и республикой пока остаются скромными, однако в 2024 году они заметно выросли.

«Мы наблюдаем в этом году все-таки заметный восстановительный рост по сравнению с прошлым годом, и это уже хорошо», — констатировал глава государства.

Владимир Путин поблагодарил Милорада Додика за поддержку связей по линии министерств иностранных дел.