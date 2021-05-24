Путин встретился с Президентом Киргизии Садыром Жапаровым

Президент России Владимир Путин принял в резиденции Бочаров Ручей (Сочи) Президента Киргизкой Республики Садыра Жапарова. Президент Киргизии прибыл в Сочи с рабочим визитом по приглашению Президента РФ. Об этом сообщает kremlin.ru.

«В следующем году мы отмечаем 30-летие нашего основополагающего договора о дружбе, сотрудничестве. Но уже сейчас можно сказать, что за эти годы ситуация в наших межгосударственных отношениях укрепляется, развивается» — рассказал Президент РФ.

Главы государств обсудили вопросы, касающиеся развития взаимодействия между странами, обменялись мнениями по проблемам, связанными с пандемией коронавируса, проведением образовательных мероприятий, а также об укреплении стабильности на кыргызско-таджикистанской границе.

Владимир Путин отметил, что Россия занимает первое место в торговом обороте Кыргызстана. В прошлом году товарооборот несколько снизился, но увеличился на шесть процентов в первом квартале текущего года, сообщил Владимир Путин.

Президент РФ также выразил намерение продолжать оказывать поддержку Кыргызстану с поставкой антивирусных препаратов и вакцины.

Садыр Жапаров, в свою очередь, выразил слова благодарности Владимиру Путину за «внимание, сопереживание относительно ситуации на кыргызско-таджикской границе». «Особо хотелось бы отметить поддержку, оказанную вами народу Кыргызстана» — поделился Президент Киргизии.

Он также отметил, что Россия является главным союзником и торгово-экономическим партнером Киргизии, и выразил надежду на проведение плодотворных переговоров.