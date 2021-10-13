Путин встретился с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном

Президент РФ Владимир Путин провел личную встречу с Председателем Правительства Армении Николом Пашиняном, который 12 октября прибыл в Москву с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что в этом году это уже четвертая личная встреча с Пашиняном, подчеркнув, что это свидетельствует о динамичном развитии отношений двух государств.

«Очень рад видеть Вас. Это наша четвертая встреча в этом году, и прежде всего хочу поблагодарить Вас за приглашение посетить Москву. Такие частые встречи, я думаю, свидетельствуют о высокой динамике в наших отношениях и об обоюдном понимании важности наших стратегических, союзнических отношений», — сказал он.

Глава государства обратил внимание на то, что в мире сейчас также происходят динамичные процессы, и некоторые из них нуждаются в стабилизации.

Путин подчеркнул, что тема нерешенного конфликта в Нагорном Карабахе и обеспечения безопасности в регионе является ключевой темой повестки дня, которую необходимо обсуждать.

«Очень важно, чтобы союзники часто встречались, поговорили, как Вы сказали, сверили часы. Конечно, к сожалению, в нашем регионе пока что нельзя говорить о полной стабилизации ситуации. Как Вы заметили, нагорно-карабахский конфликт остается нерешенным, и понятно, что в решении конфликта и вообще в обеспечении безопасности в нашем регионе Россия играет ключевую роль, является сопредседателем Минской группы ОБСЕ. Конечно же, все эти вопросы очень важны, ключевые, и я очень рад этому поводу обсудить с Вами всю повестку дня», — сказал он.