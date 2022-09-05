Путин встретился с орнитологами центра по сохранению редких видов хищных птиц

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Президент России Владимир Путин встретился с волонтерами-орнитологами соколиного центра «Камчатка», где ведется работа по сохранению редких видов хищных птиц. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Объект находится на территории Мильковского района Камчатского края. На сегодня здесь в эксплуатацию введен многофункциональный орнитологический центр, вольеры для молодняка и блоки питомника для соколов.

В центре впервые в стране будет организована репродукция кречета — редкого вида отряда соколообразных, занесенного в Красную книгу России