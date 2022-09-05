news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экология
5 сентября 2022  16:41

Путин встретился с орнитологами центра по сохранению редких видов хищных птиц

news_top_970_100
Путин встретился с орнитологами центра по сохранению редких видов хищных птиц
Фото: t.me/news_kremlin

Президент России Владимир Путин встретился с волонтерами-орнитологами соколиного центра «Камчатка», где ведется работа по сохранению редких видов хищных птиц. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

Объект находится на территории Мильковского района Камчатского края. На сегодня здесь в эксплуатацию введен многофункциональный орнитологический центр, вольеры для молодняка и блоки питомника для соколов. 

В центре впервые в стране будет организована репродукция кречета — редкого вида отряда соколообразных, занесенного в Красную книгу России

#Владимир Путин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100