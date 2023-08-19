news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 19 августа 2023 08:26

Путин встретился с офицерами штаба группировки СВО в Ростове-на-Дону — видео

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки спецоперации в Ростове-на-Дону и провел служебное совещание. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Во время совещания с докладами выступили начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, командующие направлений и другие высшие офицеры.

Кадрами с закрытого мероприятия в своем телеграм-канале поделился журналист Павел Зарубин.

#Владимир Путин #спецоперация #совещание
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное