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Путин встретился с офицерами штаба группировки СВО в Ростове-на-Дону — видео
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Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки спецоперации в Ростове-на-Дону и провел служебное совещание. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Во время совещания с докладами выступили начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, командующие направлений и другие высшие офицеры.
Кадрами с закрытого мероприятия в своем телеграм-канале поделился журналист Павел Зарубин.
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