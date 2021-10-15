news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
15 октября 2021  15:54

Путин встретился с лидером партии «Новые люди»

news_top_970_100

Президент РФ Владимир Путин встретился с руководителем парламентской фракции партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым. Встреча прошла в режиме видеоконференции.

Глава государства обсудил с Нечаевым подробности предстоящей работы фракции в Государственной Думе восьмого созыва.

«Они также обменялись мнениями о текущей ситуации», – сообщает пресс-служба Кремля. 

«Новые люди» впервые представлены в парламенте страны. По итогам думских выборов партия получила 13 мандатов. 

#Владимир Путин #лидер партии #политические партии
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное