Путин встретился с лидером партии «Новые люди»
Президент РФ Владимир Путин встретился с руководителем парламентской фракции партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым. Встреча прошла в режиме видеоконференции.
Глава государства обсудил с Нечаевым подробности предстоящей работы фракции в Государственной Думе восьмого созыва.
«Они также обменялись мнениями о текущей ситуации», – сообщает пресс-служба Кремля.
«Новые люди» впервые представлены в парламенте страны. По итогам думских выборов партия получила 13 мандатов.