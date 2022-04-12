Путин встретился с губернатором Амурской области и руководителем «Роскосмоса»

В завершение визита в Амурскую область Президент России Владимир Путин провел две рабочие встречи. Об этом передает телеграм-канал Кремля.

«Владимир Путин провел рабочие встречи с главой региона Василием Орловым и руководителем корпорации „Роскосмос“ Дмитрием Рогозиным», — говорится в сообщении.

На площадке космодрома «Восточный» глава государтва провел сегодня переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. По итогам встречи президенты провели пресс-конференцию. Также лидеры двух стран встретились с работниками космодрома.