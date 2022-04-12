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Официальная хроника
12 апреля 2022  19:46

Путин встретился с губернатором Амурской области и руководителем «Роскосмоса»

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В завершение визита в Амурскую область Президент России Владимир Путин провел две рабочие встречи. Об этом передает телеграм-канал Кремля. 

«Владимир Путин провел рабочие встречи с главой региона Василием Орловым и руководителем корпорации „Роскосмос“ Дмитрием Рогозиным», — говорится в сообщении.

На площадке космодрома «Восточный» глава государтва провел сегодня переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. По итогам встречи президенты провели пресс-конференцию. Также лидеры двух стран встретились с работниками космодрома.

#Владимир Путин #Александр Лукашенко
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