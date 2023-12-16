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Путин: Встречи гостей благотворительного кадетского бала в Москве стали важным событием
Президент Владимир Путин поприветствовал участников и гостей VIII Международного благотворительного кадетского бала с церемонией открытия мероприятия. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Ваши торжественные предновогодние встречи стали значимым событием в общественной жизни нашей столицы, всей страны», – сказал глава государства.
Он отметил, что Москва вновь радушно принимает курсантов военных вузов, воспитанников кадетских корпусов, суворовских и нахимовских училищ, участников патриотических, волонтерских организаций, иностранных студентов, учащихся в России.
Президент выразил уверенность в том, что бал пройдет в праздничной атмосфере и послужит сбережению замечательных традиций кадетского братства, укрепит связь времён и поколений, сохранит преемственность патриотических идеалов и ценностей, которыми славится Россия, и будет содействовать развитию международного гуманитарного сотрудничества.
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