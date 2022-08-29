Путин: Встреча молодежи в Казани укрепит взаимопонимание между странами ОИС и Россией

Встреча ответственных за реализацию молодежной политики из разных стран на Глобальном молодежном саммите в Казани послужит укреплению и выработки новых связей между странами ОИС и Россией. Об этом заявил в своем приветственном обращении Президент России Владимир Путин. Письмо от главы государства зачитал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Государства исламского мира являются нашими традиционными партнерами в решении многих актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, в усилиях по построению более справедливого, демократического миропорядка. Важно, что к столь конструктивному многоплановому взаимодействию все более активно привлекается молодежь. Несомненно, что встреча молодежи в Казани послужит упрочению взаимопонимания и доверия между народами наших стран», – зачитал Минниханов приветствие Путина.

В Казань прибыли сотни делегатов из десятков стран. У них будет отличная возможность провести содержательные дискуссии, наметить перспективные проекты для продолжения совместной работы – в том числе в социальной и культурной сферах, в области технологических инноваций и предпринимательства, отметил Путин.