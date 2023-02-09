Путин вспомнил пословицу о волках, говоря об отношениях с Западом

Россия никому не хамит, но на хамство в свой адрес нужно отвечать зеркально. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, вспомнив при этом русскую пословицу о волках и о влиянии окружения на поведения человека.

«Если с нами так по-хамски ведут себя, то с волками жить — по-волчьи выть. <...> Причем мы никому не хамим. Мы же готовы рассчитываться, но просто мы не можем обвалить отрасль», — приводит РИА Новости слова главы государства, сказанные на встрече с представителями авиационной отрасли.

В ходе беседы российский лидер также рассказал, что сильно ругался с министром транспорта Виталием Савельевым, призывая его уделять внимание закупкам отечественной техники. Главе Минтранса РФ в итоге удалось сохранить авиаотрасль, добавил Путин.

«Как оказалось, и финансовая система работает, и все отрасли производства работают, все отрасли услуг работают, работают ритмично, без сбоев <...>. А это значит, что мы преодолели самые сложные, надеюсь, этапы в преодолении тех трудностей, которые нам пытаются создать, и будем идти вперед», — поделился также своим пониманием ситуации Президент.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Владимир Путин уверен — Россия не начинала боевых действий на Украине, а старается их закончить.