Путин вспомнил о предложении Байдена об отсрочке на вступление Украины в НАТО

В 2021 году действующий Президент США Джо Байден предлагал российскому коллеге Владимиру Путину отсрочить принятие Украины в НАТО на 10 либо 15 лет. Однако, подчеркнул сегодня глава российского государства в беседе с журналистами, такая формулировка неприемлема для Москвы.

«Он мне предложил именно это: отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет, потому что она сейчас не готова», — поделился Президент РФ.

Путин тогда отметил, что для России неважно, через сколько Украина вступит в альянс, ее беспокоит сам факт принятия Киева в НАТО. «Для нас какая разница — сегодня, завтра или через 10 лет?» — задал риторический вопрос он.

По словам Путина, текущие предложения команды избранного Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа мало чем отличаются от заявлений Байдена трехлетней давности.

Напомним, что в команде Трампа звучат предположения о возможности заморозки украинского конфликта, если вступление Киева в НАТО будет отложено на 10-20 лет.