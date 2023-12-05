news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 5 декабря 2023 19:24

Путин вспомнил, как мама в детстве ставила его в угол

Скопировать ссылку

На заседании набсовета «Движения Первых» Президент России Владимир Путин поделился воспоминанием из детства.

«Меня спросили про детские воспоминания. Неожиданный вопрос для меня. Первое, что пришло в голову — мама поставила меня в угол. Ходила, ходила, спрашивала, будешь прощения просить, не будешь», — вспомнил он и добавил, что история закончилась примирением.

Путин сделал вывод, что материнская любовь сопровождает каждого из нас всю жизнь. «Вот это и есть воспитание», — заключил он.

#Владимир Путин
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100