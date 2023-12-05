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Путин вспомнил, как мама в детстве ставила его в угол
На заседании набсовета «Движения Первых» Президент России Владимир Путин поделился воспоминанием из детства.
«Меня спросили про детские воспоминания. Неожиданный вопрос для меня. Первое, что пришло в голову — мама поставила меня в угол. Ходила, ходила, спрашивала, будешь прощения просить, не будешь», — вспомнил он и добавил, что история закончилась примирением.
Путин сделал вывод, что материнская любовь сопровождает каждого из нас всю жизнь. «Вот это и есть воспитание», — заключил он.
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