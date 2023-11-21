Путин: Всемирный фестиваль молодежи в Сочи получил более 250 тыс. заявок из 183 стран

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Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет на федеральной территории «Сириус» в Сочи, на сегодня получил более 250 тыс. заявок из 183 стран. Об этом Президент РФ Владимир Путин сказал в видеообращении к участникам старта 100-дневного отсчёта до фестиваля, которое опубликовано на сайте Кремля.

«Такой впечатляющий масштаб говорит о том, что нет силы выше дружбы. Об огромном, искреннем интересе к России, к нашей истории, традициям, ценностям и современным взглядам на будущее, который объединил молодых людей в самых разных государствах, во всех частях света», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что всех в мире интересуют и достижения России, которые по могут по-настоящему удивлять и вдохновлять, что и демонстрирует Международная выставка-форум «Россия», на площадке которой и прошел запуск обратного отсчета дней.

«Мы хотим, чтобы наши гости увидели, что Россия — это действительно страна возможностей, а у молодых ребят есть огромное пространство, чтобы реализовать свой потенциал, осуществить свои мечты», — сказал Президент.

Он выразил уверенность в том, что фестиваль станет важным шагом на пути формирования многополярного мира и сможет консолидировать молодежь в поиске тех решений, которые нужны современному мироустройству.

Сегодняшняя молодежь уважает личную свободу, право на собственное мнение, ей гораздо проще понять друг друга, ведь для них важно то, что объединяет, а не разъединяет людей, уверен Путин.

«Таких же принципов признания самобытности и национальных интересов разных государств придерживается и Россия», — отметил глава государства.