Путин: Все перспективные инициативы волонтеров-медиков получат поддержку

Движение волонтеров-медиков — это объединение чутких и неравнодушных людей, которые вносят значительный вклад в медицинское просвещение, популяризацию ценностей здорового образа жизни. Об этом говорится в приветственной телеграмме Президента России Владимира Путина, адресованной добровольцам, участвующим во всероссийском форуме.

Он отметил, что движение включает людей разных возрастов и профессий, объединенных общими целями и задачами.

«Вам предстоит обсудить актуальные проблемы, стоящие перед вашей организацией, поделиться с товарищами опытом и лучшими практиками, наметить приоритетные направления дальнейшей деятельности», — говорится в послании, опубликованном пресс-службой Кремля.

Президент напомнил, что участники форума могут присоединиться к конкурсу социально значимых проектов, и пообещал, что все перспективные инициативы обязательно получат поддержку.

«Отрадно, что своей высокой, благородной миссией движение волонтеров-медиков привлекает новых сторонников, укрепляет свой созидательный, гуманистический потенциал. Ваши неравнодушие и чуткость, внимание к тем, кто нуждается в заботе и помощи, значимый вклад в дело медицинского просвещения, популяризацию ценностей здорового, активного образа жизни заслуживают самого искреннего признания», — заключил он и пожелал участникам и гостям мероприятия успехов и взаимопонимания.