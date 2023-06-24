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Путин: Все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание
Все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание. Об этом Президент России Владимир Путин сказал в своем обращении к гражданам страны.
«Любая внутренняя смута – смертельная угроза для нашей государственности, для нас как нации. Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткими. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание», – заявил Президент.
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