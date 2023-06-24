Путин: Все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание

Все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание. Об этом Президент России Владимир Путин сказал в своем обращении к гражданам страны.

«Любая внутренняя смута – смертельная угроза для нашей государственности, для нас как нации. Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткими. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание», – заявил Президент.