Путин пообещал обеспечить яслями всех детей до трех лет к концу 2023 года

К концу 2023 года все дети до трех лет в России будут обеспечены местами в яслях. Об этом заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Президент РФ Владимир Путин.

«К концу следующего года все дети до трех лет будут обеспечены местами в яслях», — пообещал глава государства.

Он отметил, что масштабная кампания по строительству и ремонту образовательных учреждений в регионах будет продолжаться.