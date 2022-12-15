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Общество
15 декабря 2022  16:21

Путин пообещал обеспечить яслями всех детей до трех лет к концу 2023 года

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К концу 2023 года все дети до трех лет в России будут обеспечены местами в яслях. Об этом заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Президент РФ Владимир Путин.

«К концу следующего года все дети до трех лет будут обеспечены местами в яслях», — пообещал глава государства.

Он отметил, что масштабная кампания по строительству и ремонту образовательных учреждений в регионах будет продолжаться.

#Владимир Путин
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