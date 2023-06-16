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Политика 16 июня 2023 20:16

Путин вручил Терешковой орден Гагарина

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Президент России Владимир Путин провел встречу с депутатом Госдумы — первой в мире женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства поздравил ее с 60-летием ее полета в космос и лично вручил орден Гагарина за выдающиеся заслуги в освоении космоса. Напомним, Терешкова стала первым обладателем этой награды.

#Владимир Путин #Валентина Терешкова
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