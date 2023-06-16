Путин вручил Терешковой орден Гагарина

Президент России Владимир Путин провел встречу с депутатом Госдумы — первой в мире женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства поздравил ее с 60-летием ее полета в космос и лично вручил орден Гагарина за выдающиеся заслуги в освоении космоса. Напомним, Терешкова стала первым обладателем этой награды.