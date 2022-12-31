Путин вручил Суровикину орден Святого Георгия III степени

Президент РФ Владимир Путин в штабе Южного военного округа вручил командующему Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции генералу армии Сергею Суровикину орден Святого Георгия III степени. Об этом сообщает ТАСС.

Военачальник удостоен ордена «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга», отмечает агентство.

«Служу России!» — сказал удостоенный ранее звания Героя Российской Федерации (за участие в сирийской кампании) генерал, получив орден.

Путин наградил орденами и других генералов. Кроме того, он вручил награды и другим военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции на Украине, передает РИА Новости.

В частности, Президент вручил звезду Героя России Тимофею Матвееву — механику-водителю танка отдельного танкового батальона 76-й десантно-штурмовой дивизии, рассказал журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

Орден Святого Георгия был возрожден в 2000 году, но первое награждение состоялось только в 2008-м, после изменения статута награды, которое было проведено по следам конфликта в Южной Осетии («Пятидневной войны»).



Орденом награждаются старшие и высшие офицеры «за проведение боевых операций по защите Отечества при нападении внешнего противника, завершившихся полным разгромом врага, а также за проведение боевых и иных операций на территории других государств при поддержании или восстановлении международного мира и безопасности».