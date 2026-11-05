Путин вручил орден Дружбы патриарху Иерусалимскому Феофилу III

Президент России Владимир Путин в ходе встречи, состоявшейся в Московском Кремле, вручил патриарху Иерусалимскому Феофилу III орден Дружбы.

«Для меня большая честь вручить вам этот орден», – заметил российский лидер, также пожелав гостю всего самого доброго (цитата по ТАСС).

Путин подписал указ о награждении предстоятеля Иерусалимской православной церкви орденом Дружбы за большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и духовных связей с Россией в конце 2025 года.

Upd. (22.45): Президент РФ также напомнил, что Россия «традиционно уделяет особое внимание положению христиан, христианского населения» на Ближнем Востоке.

Он отметил непростые обстоятельства, в которых приходится существовать Иерусалимской церкви, но выразил уверенность, что она при поддержке властей ближневосточных государств работает ритмично.

«Мы со своей стороны будем делать всё, чтобы развивать отношения», – заверил Владимир Путин.

Во встрече также принял участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл. До этого предстоятели двух церквей обсудили волнующие их вопросы в патриаршьей резиденции в Чистом переулке. Собеседники, в частности, обменялись мнениями о проблемах межправославных отношений и о путях их преодоления.