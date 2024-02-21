Путин вручил госнаграды воинским частям и подразделениям ВКС

Президент России Владимир Путин на аэродроме Чкаловский вручил государственные награды воинским частям и подразделениям Воздушно-космических сил. Он также поздравил военнослужащих с наступающим Днем защитника Отечества. Видеозапись опубликовала пресс-служба Кремля.

Ордена Суворова удостоен 344-й Государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Министерства обороны. Орденом Жукова отмечена 15-я бригада армейской авиации. Орденом Кутузова награжден 487-й отдельный вертолетный полк.

«Уважаемые друзья! Еще раз поздравляю вас с наступающим праздником и заслуженными наградами! Благодарю вас за доблесть и верность Родине. Желаю дальнейших успехов, а вашим семьям, родным, близким всего самого наилучшего», — обратился к присутствующим глава российского государства.

На аэродроме Путина встретил министр обороны Сергей Шойгу. Президент передал Главному командованию ВКС список подносной иконы-складня «Спас Нерукотворный». Икона будет храниться в московском храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами — главном храме Воздушно-космических сил.

«Это список с памятной иконой, которая имеет огромную историческую ценность и особое духовное значение. Она издавна покровительствует российскому воинству», — подчеркнул Путин.