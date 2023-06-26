Путин: Враги хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга, но просчитались в этом

Враги России рассчитывали на то, чтобы российские солдаты в ходе вооруженного мятежа убивали друг друга, чтобы в ходе возникшей ситуации погибли мирные люди и российское общество раскололось. Об этом в вечерном обращении сказал Президент Владимир Путин.

«Организаторы мятежа, предав свою страну, свой народ, предали и тех, кого втянули в преступление, лгали им, толкали их на смерть, под огонь, на то, чтобы стрелять в своих. Именно такого исхода – братоубийства – хотели враги России. И неонацисты в Киеве, и их западные покровители, и разного рода национал-предатели. Хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга, чтобы погибли военнослужащие и мирные жители, чтобы в конечном счёте проиграла Россия, а наше общество раскололось, захлебнулось в кровавой междоусобице», – подчеркнул российский лидер.

Он отметил, что враги потирали руки и мечтали взять реванш за неудачи на фронте, однако просчитались.