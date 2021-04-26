Путин впервые прокомментировал обвинения Чехии в разговоре с Макроном

В понедельник, 26 апреля, Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Во время беседы российский лидер прокомментировал обвинения Чехии в подрыве оружейного склада.

Путин подчеркнул «абсурдный характер выдвинутых Прагой в адрес России обвинений и предпринятых действий», передает пресс-служба Кремля.

Также президенты обсудили обстановку на юго-востоке Украины, ситуацию в Нагорном Карабахе, положение в Ливии, состояние оппозиционера Алексея Навального и другие вопросы.