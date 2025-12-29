Путин впервые подписал указ о круглогодичном призыве на военную службу

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин впервые подписал указ о круглогодичном призыве граждан России на военную службу. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Осуществить с 1 января по 31 декабря 2026 года призыв на военную службу граждан <...> в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <...> призыву на военную службу, в количестве 261 000 человек <...>», – сказано в указе, вступающем в силу с первого дня нового года.

Параллельно предполагается производить увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок службы по призыву истек.

Правительству страны, властям субъектов Федерации и призывным комиссиям поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военную службу.

Руководители федеральных министерств, служб и агентств должны обеспечить призыв сотрудников возглавляемых ими структур и подведомственных организаций.

Ранее, в начале ноября этого года, Путин подписал закон о круглогодичном призыве на срочную службу.