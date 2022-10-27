Путин: Впереди самое опасное и важное десятилетие с окончания Второй мировой войны

Впереди человечество ждет самое опасное, непредсказуемое и важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. Запад пытается управлять всем миром, но большинство других стран не хочет с этим мириться. Таким пониманием внешнеполитической ситуации на XIX ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» поделился Президент РФ Владимир Путин.

«Запад не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать. А большинство народов мира не хочет с этим мириться. В этом главное противоречие новой эпохи. Ситуация революционная. Такое положение дел чревато глобальными конфликтами или целой их цепью, что представляет опасность для всего человечества», — заявил Путин.

По мнению политика, на сегодняшний день главная задача — конструктивно и созидательно решить все возникшие противоречия, так как будущее мировое устройство формируется прямо сейчас.

Необходимо учесть каждую точку зрения, общество и культуру каждого народа, не навязывая никому единой истины, добавил глава государства.