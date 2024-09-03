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Путин возложил венок к памятнику маршала Жукова в Улан-Баторе
Президент России Владимир Путин и его монгольский коллега Ухнагийн Хурэлсух возложили венок к памятнику маршала Советского Союза Георгия Жукова в мемориальном комплексе в Улан-Баторе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
За операцию на реке Халхин-Гол, в результате которой советско-монгольские войска разгромили соединения японской Квантунской армии, Жуков получил первую звезду Героя Советского Союза. В 1969-м ему присвоили звание Героя Монгольской Народной Республики.
Мемориал открыли в 1979 году к 40-й годовщине победы на Халхин-Голе. Прежде на месте музея находися дом, в котором Жуков жил и работал в период с 1939 по 1940 год.
Лидеры двух стран кратко пообщались с ветераном – участником сражений на Халхин-Голе, с поисковиками и участниками VI молодежной экспедиции «Память сильнее времени».
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