Путин возложил венок к памятнику маршала Жукова в Улан-Баторе

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин и его монгольский коллега Ухнагийн Хурэлсух возложили венок к памятнику маршала Советского Союза Георгия Жукова в мемориальном комплексе в Улан-Баторе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

За операцию на реке Халхин-Гол, в результате которой советско-монгольские войска разгромили соединения японской Квантунской армии, Жуков получил первую звезду Героя Советского Союза. В 1969-м ему присвоили звание Героя Монгольской Народной Республики.

Фото: пресс-служба Кремля

Мемориал открыли в 1979 году к 40-й годовщине победы на Халхин-Голе. Прежде на месте музея находися дом, в котором Жуков жил и работал в период с 1939 по 1940 год.

Лидеры двух стран кратко пообщались с ветераном – участником сражений на Халхин-Голе, с поисковиками и участниками VI молодежной экспедиции «Память сильнее времени».