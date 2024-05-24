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Путин возложил венок к монументу Победы в Минске
Президент России Владимир Путин возложил венок к монументу Победы в Минске. Сегодня глава государства находится с официальным визитом в Беларуси, сообщается на сайте Кремля.
Памятник в белорусской столице создан архитекторами Георгием Заборским и Владимиром Королём. Мемориал установили на площади Победы в 1954 году в честь Победы в Великой Отечественной войне и в память о воинах Красной армии, партизанах и подпольщиках, погибших в военные годы.
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