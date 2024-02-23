Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, почтив память павших воинов

Президент РФ Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Напомним, памятное строение установлено у стен Московского Кремля. Тем самым глава государства почтил память павших воинов. Видео опубликовано в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

«В церемонии также приняли участие ветераны военной службы, офицеры и воспитанники военных училищ», – говорится в сообщении Кремля.

Напомним, прах неизвестного советского солдата, который погиб во время Великой Отечественной войны ранее хранился в братской могиле в Подмосковье. Затем в 1966 году его перезахоронили в Александровском саду. В 1967-м там прошло открытие мемориала. Его ключевой элемент – вечный огонь. Спустя 30 лет в 1997-м на том же месте установили почетный караул — «Пост номер 1».

В 2009-м памятник получил статус общенационального мемориала воинской славы. Позже данный комплекс также дополнили стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.