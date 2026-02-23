Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Об этом сообщает «РИА Новости».

Глава государства почтил память погибших воинов минутой молчания.

В церемонии участвовали министр обороны России Андрей Белоусов и военнослужащие, которые недавно получили государственные награды – медали «Золотая Звезда» и ордена Мужества. Путин вручил эти награды героям ранее в тот же день.

Церемония завершилась торжественным маршем роты почетного караула и оркестра. Президент традиционно каждый год 23 февраля приезжает в Александровский сад, чтобы у Вечного огня отдать дань памяти погибшим солдатам.