Общество 23 февраля 2026 13:17

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Об этом сообщает «РИА Новости».

Глава государства почтил память погибших воинов минутой молчания.

В церемонии участвовали министр обороны России Андрей Белоусов и военнослужащие, которые недавно получили государственные награды – медали «Золотая Звезда» и ордена Мужества. Путин вручил эти награды героям ранее в тот же день.

Церемония завершилась торжественным маршем роты почетного караула и оркестра. Президент традиционно каждый год 23 февраля приезжает в Александровский сад, чтобы у Вечного огня отдать дань памяти погибшим солдатам.

#День защитника Отечества #могила неизвестного солдата #Владимир Путин
