Путин возложил цветы к Вечному огню в музее «Сталинградская битва» в Волгограде

В день 80-летия победы в Сталинградской битве Президент России Владимир Путин посетил Волгоград. Он побывал в музее-заповеднике «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства возложил венок к Вечному огню в зале воинской славы, а также цветы к могиле маршала Советского Союза, дважды Героя СССР Василия Чуйкова, который возглавлял 62-ю (с апреля 1943 года — 8-ю гвардейскую) армию, которая на протяжении полугода защищала город от немецко-фашистских захватчиков.